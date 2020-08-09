Лэмпард — после поражения от «Баварии»: многие наши игроки дебютировали в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



«Это хорошая возможность для нас — сыграть против „Баварии“ с её опытом в Лиге чемпионов, ведь многие наши игроки дебютировали в этом турнире. Я вижу перспективы и знаю, что мы еще вернёмся.



У меня есть действительно хорошие игроки, которые очень много работали в этом сезоне, и мы продолжим развивать их», — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба в "Твиттере".



Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль. Ещё по голу забили полузащитники мюнхенцев Иван Перишич и Корентин Толиссо. Единственный гол «Челси» забил нападающий Тэмми Абрахам.



По сумме двух встреч мюнхенцы вышли в 1/4 финала турнира. В первом матче «Бавария» на выезде обыграла «Челси» со счётом 3:0.

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