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Лэмпард — после поражения от «Баварии»: многие наши игроки дебютировали в Лиге чемпионов

Лэмпард — после поражения от «Баварии»: многие наши игроки дебютировали в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

«Это хорошая возможность для нас — сыграть против „Баварии“ с её опытом в Лиге чемпионов, ведь многие наши игроки дебютировали в этом турнире. Я вижу перспективы и знаю, что мы еще вернёмся.

У меня есть действительно хорошие игроки, которые очень много работали в этом сезоне, и мы продолжим развивать их», — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба в "Твиттере".

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль. Ещё по голу забили полузащитники мюнхенцев Иван Перишич и Корентин Толиссо. Единственный гол «Челси» забил нападающий Тэмми Абрахам.

По сумме двух встреч мюнхенцы вышли в 1/4 финала турнира. В первом матче «Бавария» на выезде обыграла «Челси» со счётом 3:0.

«Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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