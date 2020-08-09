Кикнадзе вступил в конфликт с болельщиком, Пирло возглавил «Ювентус». Главное к утру

Пирло занял пост главного тренера «Ювентуса», Кикнадзе повздорил с фанатом «Локомотива», Олейник проиграл Льюису на турнире UFC и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Сёмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей, я выиграл 12 матчей, а они — 4.

2. «То, что вы делаете, — позор». Кикнадзе ответил болельщику, показавшему ему средний палец.

3. ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче нового сезона РПЛ.

4. Пирло возглавил «Ювентус».

5. «Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

6. «Барселона» уверенно обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

7. «Филадельфия» разгромила «Тампу», у Кучерова и Сергачёва «-6» на двоих.

8. Льюис нокаутировал Олейника в главном бою UFC Fight Night 174.