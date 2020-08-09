Кикнадзе вступил в конфликт с болельщиком, Пирло возглавил «Ювентус». Главное к утру
Пирло занял пост главного тренера «Ювентуса», Кикнадзе повздорил с фанатом «Локомотива», Олейник проиграл Льюису на турнире UFC и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Сёмин: «Локомотив» не пригласил меня на вручение медалей, я выиграл 12 матчей, а они — 4.
2. «То, что вы делаете, — позор». Кикнадзе ответил болельщику, показавшему ему средний палец.
3. ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче нового сезона РПЛ.
4. Пирло возглавил «Ювентус».
5. «Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
6. «Барселона» уверенно обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
7. «Филадельфия» разгромила «Тампу», у Кучерова и Сергачёва «-6» на двоих.
8. Льюис нокаутировал Олейника в главном бою UFC Fight Night 174.
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