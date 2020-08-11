ЦСКА отдал Лассана Н’Диайе в аренду шведскому клубу «Эскильстуна»

Полузащитник ЦСКА Лассана Н’Диайе в ближайшие месяцы будет выступать за «Эскильстуну», сообщается на официальном сайте шведского клуба.



19-летний футболист будет играть за команду на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. О желании «Эскильстуны» арендовать Лассана «Чемпионат» сообщал ранее.



Летом 2018 года Н'Диайе интересовался ряд европейских команд. Лассана был на просмотре в швейцарском «Цюрихе», однако в итоге контракт подписан не был. В октябре 2018 года футболиста подписал ЦСКА. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.



«Армейцы» в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заняли четвёртое место и заработали право принять участие в групповом этапе Лиги Европы. В первом матче чемпионата России сезона-2020/2021 подопечные Виктора Гончаренко на выезде переиграли «Химки» со счётом 2:0.

ЦСКА заинтересовался бельгийским хавбеком Ндайишимийе