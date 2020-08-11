Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» следовало назначить 11-метровый удар за фол Гильерме
Арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что судьи Сергей Иванов должен был назначить пенальти в ворота московского «Локомотива» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0, идёт 1-й тайм).
«На 25-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота „Локомотива“. Игрок „Рубина“ выходил один на один, а Гильерме его сбил. И должна быть жёлтая карточка вратарю – он всё-таки тянулся к мячу, поэтому это не красная карточка. Где был VAR? Пусть это Калошин объясняет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч «Рубин» — «Локомотив» проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».
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