Тибо Куртуа сменил номер в «Реале»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял решение сменить игровой номер в преддверии нового сезона.



Согласно информации на официальном сайте «Королевского клуба», 28-летний бельгийский футболист в грядущей кампании будет выступать под 1-м номером. Ранее Тибо выходил на поле с 13-м номером на спине.



Куртуа защищает цвета «Реала» с 2018 года, а ранее играл за «Челси», «Атлетико» и «Генк», воспитанником которого является. В сборную Бельгии голкипер вызывается с 2011 года. С национальной командой занял третье место на чемпионате мира – 2018.



В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 34 матчах испанской Примеры и пропустил 20 голов. По этому показателю он стал лучшим в чемпионате и завоевал трофей Саморы.

Тибо Куртуа выиграл награду Саморы за наименьший показатель пропущенных мячей в Ла Лиге