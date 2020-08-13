Тибо Куртуа сменил номер в «Реале»
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял решение сменить игровой номер в преддверии нового сезона.
Согласно информации на официальном сайте «Королевского клуба», 28-летний бельгийский футболист в грядущей кампании будет выступать под 1-м номером. Ранее Тибо выходил на поле с 13-м номером на спине.
Куртуа защищает цвета «Реала» с 2018 года, а ранее играл за «Челси», «Атлетико» и «Генк», воспитанником которого является. В сборную Бельгии голкипер вызывается с 2011 года. С национальной командой занял третье место на чемпионате мира – 2018.
В минувшем сезоне Куртуа принял участие в 34 матчах испанской Примеры и пропустил 20 голов. По этому показателю он стал лучшим в чемпионате и завоевал трофей Саморы.
Тибо Куртуа выиграл награду Саморы за наименьший показатель пропущенных мячей в Ла Лиге
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