Генсек РФС: Кашшаи необходимо доверие, ему тяжело. Давайте дадим ему время

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи нужно дать время.

«Виктор, по сути, только приступил к работе. И чтобы добиться результатов, ему необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, но раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время. Думаю, он уже разобрался в ситуации, понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было», — цитирует Алаева «Р-Спорт».

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ранее поделился мнением о проблемах с судейством в Российской Премьер-Лиге.

«Есть вопросы к Кашшаи – он где вообще? Он что-нибудь делает?» — возмутился Сайманов.

Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал главой департамента судейства Российского футбольного союза 9 января.