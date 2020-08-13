Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Генсек РФС: Кашшаи необходимо доверие, ему тяжело. Давайте дадим ему время

Генсек РФС: Кашшаи необходимо доверие, ему тяжело. Давайте дадим ему время
Футбол / РПЛ 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи нужно дать время.

«Виктор, по сути, только приступил к работе. И чтобы добиться результатов, ему необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, но раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время. Думаю, он уже разобрался в ситуации, понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было», — цитирует Алаева «Р-Спорт».

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ранее поделился мнением о проблемах с судейством в Российской Премьер-Лиге.

«Есть вопросы к Кашшаи – он где вообще? Он что-нибудь делает?» — возмутился Сайманов.

Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал главой департамента судейства Российского футбольного союза 9 января.

Гендиректор «Рубина»: где вообще Кашшаи? Он что-нибудь делает?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020