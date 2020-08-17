«Севилья» установила клубный рекорд, победив «Манчестер Юнайтед»
«Севилья» одержала волевую победу в полуфинальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоялся накануне, 16 августа, в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги» (2:1).
Беспроигрышная серия испанской команды увеличилась до 20 матчей. Таким образом, «Севилья» улучшила клубный рекорд по этому показателю. Предыдущее достижение – 19 встреч без поражений – было установлено 11 августа после победного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Вулверхэмптоном» (1:0).
В финале Лиги Европы «Севилье» предстоит встретиться с победителем матча между миланским «Интером» и донецким «Шахтёром», который пройдёт сегодня, 17 августа. Решающая встреча состоится 21 августа.
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020
«Севилья» вышла на 1-е место по количеству финалов в еврокубках в XXI веке
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