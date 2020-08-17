Газизов сообщил, что «Спартак» получил предложение по одному из игроков
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что один из футболистов команды может в скором времени покинуть клуб.
«Игрока, по которому поступило предложение, я не раскрою, но это полноценный трансфер. Тиль? Нет. Сужаем мы как-то вопросы, я помолчу», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
«Спартак» в первых двух турах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги набрал 4 очка и в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице. Сначала красно-белые на своём поле сыграли вничью с «Сочи» (2:2), а затем дома победили «Ахмат» (2:0). В 3-м туре московская команда встретится с «Уфой». Матч состоится 19 августа в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
В «Спартаке» надеются, что Александр Кокорин сможет сыграть с «Уфой»
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