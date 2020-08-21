«Специя» впервые в своей истории вышла в Серию А

«Специя» стала победителем плей-офф Серии B за путёвку в элитный дивизион чемпионата Италии. В первом финальном матче «Специя» обыграла «Фрозиноне» со счётом 1:0, а в ответном — уступила с тем же счётом. По регламенту турнира, в Серию А вышла «Специя», которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате.
Ответный матч состоялся в Специи на стадионе «Альберто Пикко». Обслуживал матч арбитр Юан Лука Сакки, ассистировали ему судьи на линиях Никколо Пальярдини и Оресте Муто. Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 61-й минуте автором забитого мяча стал Маркус Рохден, которому ассистировал Камилло Чано.
«Специя» была образована в 1906 году. Главным достижением в истории клуба является победа в полуофициальном чемпионате Италии в 1944 году.
Ранее в Серию А вышли «Беневенто» и «Кротоне».
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