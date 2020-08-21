«Барселона» предлагает Донни ван де Беку шестилетний контракт

«Барселона» рассчитывает подписать долгосрочное контрактное соглашение с полузащитником амстердамского «Аякса» Донни ван де Беком, сообщается в «твиттере» журналиста Николи Шири.

По данным источника, каталонский клуб предлагает футболисту шестилетний контракт. Также сообщается, что у «Реала» была опция покупки ван де Бека, но её срок истек 30 июня.

Ранее Рональд Куман сменил Энрике Сетьена на посту главного тренера «Барселоны».

23-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, отдал шесть результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.