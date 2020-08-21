Гарри Кейн отправился на карантин после отдыха на Багамах
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не сможет принять участие в предсезонном сборе английской команды, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 27-летний футболист вместе с семьёй отдыхал на Багамских островах, которые включены правительством Великобритании в карантинный лист. Таким образом, Кейн должен отправиться на двухнедельный карантин. После этого форвард сможет приступить к тренировкам с командой.
Кейн выступает за основную команду «Тоттенхэм Хотспур» с 2011 года. В сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал 2 результативные передачи. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» занял 6-е место в турнирной таблице.
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