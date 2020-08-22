Игроки «Ахмата» забили «Химкам» два гола за минуту

Футболисты «Ахмата» в матче с «Химками» забили два гола за одну минуту. Счёт 2:1 в пользу грозненцев, идёт второй тайм.

На 72-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Химок». Владимир Ильин ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам. Химчане развели мяч с центра, однако гости перехватили мяч и забили снова. Бернард Бериша с края штрафной прострелил в центр, откуда Артём Тимофеев ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот соперника.

«Химки» открыли счёт на 21-й минуте. Артём Полярус от флажка навесил во вратарскую, откуда Егор Данилкин в борьбе с Пуцко плечом переправил мяч под штангу.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду входят ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Алексей Сухой (Люберцы).