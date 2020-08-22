«Крылья Советов» дома уступили «Оренбургу» с минимальным счётом

Самарские «Крылья Советов» дома проиграли «Оренбургу» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой оренбуржцев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш с пенальти на 12-й минуте.

Таким образом, «Оренбург» возглавил турнирную таблицу сезона-2020/2021 первенства ФНЛ. В активе оренбуржской команды 13 очков. У «Крыльев Советов» по-прежнему семь очков, команда занимает девятое место.

Напомним, и «Крылья Советов», и «Оренбург» покинули Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2019/2020. Эта встреча стала для команд первой после того, как они пополнили список участников первенства Футбольной национальной лиги.