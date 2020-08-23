«Барселона» интересуется Тальяфико и Гайя

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико, а также игрок «Валенсии» Хосе Луис Гайя находятся в списке интересов «Барселоны», сообщает Marca.
По информации источника, каталонский клуб уже давно следит за Тальяфико. Его возможное подписание рассматривалось ещё до перехода Хуниора Фирпо. Аргентинец достиг соглашения с «Аяксом», что при поступлении хорошего предложения клуб не будет препятствовать его уходу.
Амстердамцы оценивают защитника в € 25 млн, «Барселона» готова заплатить эту сумму при условии, что сине-гранатовых покинет кто-то из игроков. Испанские СМИ сообщают, что сменить прописку могут Жорди Альба и Фирпо.
«Барселона» также может подписать защитника «Валенсии» Гайя. Сообщалось, что «летучие мыши» нуждаются в деньгах и будут продавать игроков.
- 23 августа 2020
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