«Уфа» пригрозила сняться с РПЛ, «Бавария» выиграла Лигу чемпионов. Главное к утру

«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов, «Спартак» обыграл «Локомотив», «Уфа» раскритиковала судейство в матче с «Ростовом» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Ивелин Попов: капитан в «Ростове» — это просто слово. За полтора года уходит уже пятый.

2. Кокорин: при подписании контракта у меня не было травмы, я получил её в «Спартаке».

3. «Уфа» требует проверить Вилкова на полиграфе. Клуб грозит сняться с чемпионата.

4. «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ.

5. Георгий Джикия прокомментировал информацию об интересе «Наполи».

6. «Бавария» обыграла «ПСЖ» и стала победителем Лиги чемпионов.

7. Фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже после финала ЛЧ. Полиция применила газ и дубинки.

8. «Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче серии, Кучеров и Сергачёв – без очков.