«Уфа» пригрозила сняться с РПЛ, «Бавария» выиграла Лигу чемпионов. Главное к утру

«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов, «Спартак» обыграл «Локомотив», «Уфа» раскритиковала судейство в матче с «Ростовом» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Ивелин Попов: капитан в «Ростове» — это просто слово. За полтора года уходит уже пятый.
2. Кокорин: при подписании контракта у меня не было травмы, я получил её в «Спартаке».
3. «Уфа» требует проверить Вилкова на полиграфе. Клуб грозит сняться с чемпионата.
4. «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ.
5. Георгий Джикия прокомментировал информацию об интересе «Наполи».
6. «Бавария» обыграла «ПСЖ» и стала победителем Лиги чемпионов.
7. Фанаты «ПСЖ» устроили погромы в Париже после финала ЛЧ. Полиция применила газ и дубинки.
8. «Тампа» проиграла «Бостону» в первом матче серии, Кучеров и Сергачёв – без очков.
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