Гончаренко рассказал о сильных сторонах Зайнутдинова и Фукса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичках команды — полузащитнике Бахтиёре Зайнутдинове и защитнике Бруно Фуксе.

«Зайнутдинов разнообразит нашу игру. Бахтиёр может успешно играть как на позиции крайнего защитника, так и на любой атакующей. Он агрессивен, хорошо вступает в отбор, у него неплохой удар. В прошлом сезоне в «Ростове» он забил четыре мяча, может и отдавать голевые передачи. Плюс он подходит под нашу стратегию, поскольку ещё молод.



Мы долго смотрели Фукса. В отличие от ситуации с Гайчем, можно было посмотреть видео, как он играет сейчас, а не несколько месяцев назад. Видели, что он находится в хорошей форме. Он ворвался в состав «Интернасьонала» и застолбил место в составе, хотя его конкурентом был опытный игрок. У него хорошее начало атаки для защитника, что нам и нужно. При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает. Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне. Он тоже молодой футболист, с перспективой. Помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.