Гончаренко рассказал о сильных сторонах Зайнутдинова и Фукса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичках команды — полузащитнике Бахтиёре Зайнутдинове и защитнике Бруно Фуксе.
«Зайнутдинов разнообразит нашу игру. Бахтиёр может успешно играть как на позиции крайнего защитника, так и на любой атакующей. Он агрессивен, хорошо вступает в отбор, у него неплохой удар. В прошлом сезоне в «Ростове» он забил четыре мяча, может и отдавать голевые передачи. Плюс он подходит под нашу стратегию, поскольку ещё молод.
Мы долго смотрели Фукса. В отличие от ситуации с Гайчем, можно было посмотреть видео, как он играет сейчас, а не несколько месяцев назад. Видели, что он находится в хорошей форме. Он ворвался в состав «Интернасьонала» и застолбил место в составе, хотя его конкурентом был опытный игрок. У него хорошее начало атаки для защитника, что нам и нужно. При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает. Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне. Он тоже молодой футболист, с перспективой. Помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
- 25 августа 2020
-
21:47
-
21:40
-
21:31
-
21:31
-
21:22
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
20:58
-
20:56
-
20:50
-
20:45
-
20:43
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:02
-
19:56
-
19:44
-
19:40
-
19:26
-
19:21
-
19:19
-
19:07
-
18:51
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:22
-
18:08
-
17:56
-
17:53
-
17:49