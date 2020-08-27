«Ненавижу проигрывать». Ловрен высказался о матче с «Динамо»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат матча с «Динамо» (0:1).
«Ненавижу проигрывать. Извините. Это был не лучший результат, но в следующей игре мы возьмём своё. Спасибо фанатам за поддержку. Травма Дриусси — надеюсь, ничего серьезного нет. Желаю скорейшего выздоровления, амиго», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».
«Динамо» одержало победу в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник «Динамо» Тони Шуньич на 40-й минуте. Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил повреждение в матче с «Динамо». На 15-й минуте аргентинца унесли с поля на носилках.
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче с двумя удалениями
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