Орлов: куда ты полез, Соболев? Дзюбе сказали, что не надо поддерживать Кокорина

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о взаимоотношениях нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.

«У Дзюбы с Соболевым и нет конфликта. В интервью Савину спартаковец сказал, что Дзюба не прав, не поддержав вслух Кокорина. Но Артёму тогда сказали, что ни в коем случае не надо поддерживать человека, которого посадили. Дзюба и Кокорин дружат, у них прекрасная связь.

Вдруг, посмотрев со стороны, Соболев решил, что Дзюба не прав. Ну откуда ты знаешь их взаимоотношения, Соболев? Куда ты полез? Как на кухне, где любую оценку дают. Оттуда всё и пошло. В футбольных кругах начали об этом говорить. И когда был матч «Спартака» с «Зенитом», Соболев что-то стал кричать Дзюбе, а Артём ответил", — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».