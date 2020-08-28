Источник: «Севилья» подписала контракт с полузащитником «Реала»

«Севилья» достигла соглашения о подписании контракта с полузащитником мадридского «Реала» Оскаром Родригесом, скоро последует официальное объявление, сообщает ABC de Sevilla.



По информации источника, красно-белые заплатили € 16 млн за 75 процентов прав на игрока, оставшиеся 25 процентов сохранили «сливочные». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2023 года.



Последние два сезона полузащитник провёл в аренде в «Леганесе» и не смог помочь спасти клуб от вылета в Сегунду. Родригес провёл 30 матчей в Ла Лиге, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

Мадридский «Реал» по итогам минувшего сезона стал чемпионом Испании. «Севилья» выиграла титул Лиги Европы, обыграв в финале турнира миланский «Интер» (3:2).