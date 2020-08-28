ЦСКА представил Эджуке видеороликом в стиле супергероя комиксов Флэша

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, в котором представила новичка команды, нападающего Чидеру Эджуке, в стиле супергероя комиксов Флэша.

В ролике также принял участие экс-форвард «армейцев» Ахмед Муса.

Видео можно посмотреть в «твиттере» московского клуба.

Нападающий подписал с ЦСКА контракт на четыре года.

Год назад Эджуке перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, отметившись девятью голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 5,5 млн.



По информации Leeuwarder Courant, стоимость перехода нигерийского вингера в ЦСКА составила € 12 млн. Часть средств достанется предыдущей команде футболиста.