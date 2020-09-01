«Локомотив» сделал предложение «Порту» по нападающему Тикиньо
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо.
В августе сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего € 10 млн.
Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года. Контракт форварда с португальским клубом действителен до лета 2021 года. В составе «Порту» футболист дважды становился чемпионом страны (2017/2018, 2019/2020).
В сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 19 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.
«Локомотив», набрав 8 очков в 6 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре чемпионата России «железнодорожники» сыграют с «Ростовом».
Источник: «Сельта» отклонила предложение «Локомотива» об аренде форварда Мины
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