«Локомотив» сделал предложение «Порту» по нападающему Тикиньо

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо.

В августе сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего € 10 млн.

Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года. Контракт форварда с португальским клубом действителен до лета 2021 года. В составе «Порту» футболист дважды становился чемпионом страны (2017/2018, 2019/2020).

В сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 19 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.

«Локомотив», набрав 8 очков в 6 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре чемпионата России «железнодорожники» сыграют с «Ростовом».