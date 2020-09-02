Тест Куртуа на коронавирус показал положительный результат

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прошёл тестирование на коронавирус в расположении сборной Бельгии. Тест показал положительный результат, сообщает DH.

По данным источника, окончательный диагноз голкипера будет установлен после получения результата анализа крови. Пока же Куртуа изолирован от партнёров по команде. Если у бельгийца подтвердится коронавирус, то он пропустит матчи Лиги наций с командами Дании (5 сентября) и Исландии (8 сентября).



Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. В минувшем сезоне 28-летний вратарь принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 20 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.