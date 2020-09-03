«Зенит» интересуется Сами Хедирой

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к немецкому полузащитнику туринского «Ювентуса» Сами Хедире, утверждает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

«Сами Хедира покинет „Ювентус“ на правах свободного агента. Сейчас ведутся переговоры о расторжении контракта. „Зенит“ проявил интерес к немецкому полузащитнику», — написал Скира.

Хедира перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 12 матчах чемпионата Италии (девять — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт немецкого футболиста с итальянским клубом действует до лета 2021 года.