«Зенит» интересуется Сами Хедирой
Петербургский «Зенит» проявляет интерес к немецкому полузащитнику туринского «Ювентуса» Сами Хедире, утверждает журналист Никола Скира в своём «твиттере».
«Сами Хедира покинет „Ювентус“ на правах свободного агента. Сейчас ведутся переговоры о расторжении контракта. „Зенит“ проявил интерес к немецкому полузащитнику», — написал Скира.
Хедира перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 33-летний хавбек принял участие в 12 матчах чемпионата Италии (девять — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт немецкого футболиста с итальянским клубом действует до лета 2021 года.
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