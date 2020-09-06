Венгрия — Россия: стартовые составы на матч Лиги наций
Стали известны стартовые составы сборной России и сборной Венгрии на матч Лиги наций.
Венгрия: Гулачи, Лонг, Ат. Салаи, Орбан, Беше, Холендер, Шигер, Нодь, Собослаи, Шаллаи, Ад. Салаи.
Запасные: Дибус, Ковачик, Кечкеш, Секе, Шимон, Кольмар, Болла, Боботи, Паткои, Шафер, Чери, Николич.
Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Ионов, Кузяев, Ан. Миранчук, Дзюба.
Запасные: Гильерме, Джанаев, Петров, Сорокин, Нойштедтер, Газинский, Смолов, Бакаев, Караваев, Фомин, Жирков, Соболев.
Встреча 2-го тура Лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.
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