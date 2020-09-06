Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Венгрия — Россия: Николич сократил отставание до минимума

Венгрия — Россия: Николич сократил отставание до минимума
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий сборной Венгрии Неманья Николич забил гол в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой России (2:3, идёт 2-й тайм).

На 70-й минуте Собослаи выполнил мягкий навес, Беше выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Николич без помех расстрелял ворота Шунина.

Встреча 2-го тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.

Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В бригаду входят ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

Следующий матч сборных Венгрии и России на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Венгрии и России по группе 3 лиги B Лиги наций УЕФА являются национальные команды Турции и Сербии.

Венгрия — Россия: хозяева сократили разрыв в счёте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020