Венгрия — Россия: Николич сократил отставание до минимума

Нападающий сборной Венгрии Неманья Николич забил гол в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой России (2:3, идёт 2-й тайм).

На 70-й минуте Собослаи выполнил мягкий навес, Беше выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, а Николич без помех расстрелял ворота Шунина.

Встреча 2-го тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.



Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В бригаду входят ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Довери.



Следующий матч сборных Венгрии и России на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Венгрии и России по группе 3 лиги B Лиги наций УЕФА являются национальные команды Турции и Сербии.