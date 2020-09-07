Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антон Шунин — лучший игрок «Динамо» в августе

Антон Шунин — лучший игрок «Динамо» в августе
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам августа.

«Лучшим игроком августа по версии болельщиков стал наш капитан Антон Шунин!» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

В августе 33-летний Шунин принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил три мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Воспитанник «Динамо». За основной состав бело-голубых выступает с 2004 года. Контракт голкипера с клубом действует до лета 2022 года.

«Динамо», в шести турах набрав 11 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 13 сентября на своём поле с казанским «Рубином».

Черчесов оценил игру Шунина, вытеснившего Гильерме из состава сборной России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020