Антон Шунин — лучший игрок «Динамо» в августе
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин признан лучшим игроком команды по итогам августа.
«Лучшим игроком августа по версии болельщиков стал наш капитан Антон Шунин!» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
В августе 33-летний Шунин принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил три мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Воспитанник «Динамо». За основной состав бело-голубых выступает с 2004 года. Контракт голкипера с клубом действует до лета 2022 года.
«Динамо», в шести турах набрав 11 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 13 сентября на своём поле с казанским «Рубином».
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