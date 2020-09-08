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«Манчестер Юнайтед» представил резервную форму. На ней чёрно-белые полосы

«Манчестер Юнайтед» представил резервную форму. На ней чёрно-белые полосы
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового резервного комплекта игровой формы на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в чёрном и белом цветах с красными вставками. На футболке размещены полосы. Техническим спонсором «красных дьяволов» является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. В 38 турах подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 66 очков и по дополнительным показателям опередили «Челси», который финишировал четвёртым. Выше «красных дьяволов» расположились лишь «Манчестер Сити» (81) и «Ливерпуль» (99), ставший чемпионом впервые за 30 лет.

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