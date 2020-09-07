«Манчестер Юнайтед» интересуется украинским защитником Миколенко

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» Виталию Миколенко, утверждает Manchester Evening News.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста до закрытия трансферного окна. Миколенко является для манкунианцев альтернативным вариантом защитнику «Реала» Серхио Регилону. Впрочем, усиление позиции левого защитника не является приоритетом для «Манчестер Юнайтед».
21-летний Миколенко — воспитанник киевского «Динамо». В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах чемпионата Украины (23 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал четыре результативные передачи, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с украинским клубом действует до лета 2023 года.
- 7 сентября 2020
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