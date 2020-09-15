Гол Конате позволил «Химкам» обыграть иркутский «Зенит» в Кубке России

«Химки» одержали победу в матче элитного группового раунда Кубка России с иркутским «Зенитом». Встреча 1-го тура в группе 5 завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил нападающий гостей Мохамед Конате на 64-й минуте. Ему потребовалась всего одна минута после выхода на поле для того, чтобы сделать точный удар.
Напомним, в группе 5 кроме «Химок» и иркутского «Зенита» также выступает «Нижний Новгород».
Финал Кубка пройдёт 12 мая. Место проведения финальной игры пока не определено. Матчи группового этапа Кубка России пройдут 15-17 сентября, 30 сентября — 1 октября и 21-22 октября. Игры 1/8 финала турнира запланированы на 20-21 февраля 2021 года, четвертьфинальная стадия пройдёт 2-3 марта, полуфиналы — 21-22 апреля.
- 15 сентября 2020
-
15:49
-
15:46
-
15:37
-
15:30
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:49
-
14:42
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:56
-
13:06
-
13:05
-
12:48
-
12:36
-
12:27
-
12:17
-
12:08
-
12:00
-
11:41
-
11:41
-
11:30
-
11:22
-
11:04
-
11:03
-
11:01
-
10:50
-
10:29
-
10:25
-
10:12
-
10:10
-
09:53
-
09:49