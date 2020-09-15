Гол Конате позволил «Химкам» обыграть иркутский «Зенит» в Кубке России

«Химки» одержали победу в матче элитного группового раунда Кубка России с иркутским «Зенитом». Встреча 1-го тура в группе 5 завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий гостей Мохамед Конате на 64-й минуте. Ему потребовалась всего одна минута после выхода на поле для того, чтобы сделать точный удар.

Напомним, в группе 5 кроме «Химок» и иркутского «Зенита» также выступает «Нижний Новгород».

Финал Кубка пройдёт 12 мая. Место проведения финальной игры пока не определено. Матчи группового этапа Кубка России пройдут 15-17 сентября, 30 сентября — 1 октября и 21-22 октября. Игры 1/8 финала турнира запланированы на 20-21 февраля 2021 года, четвертьфинальная стадия пройдёт 2-3 марта, полуфиналы — 21-22 апреля.