«Рига» без Кононова вышла в 3-й раунд Лиги Европы, где сыграет с «Селтиком»

18 сентября был доигран матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Рига» встречалась с «Тре Фиори» из Сан-Марино (1:0). Команда Олега Кононова прошла в третий квалификационный раунд, где сыграет с «Селтиком».



17 сентября клубы не смогли довести встречу до конца. Игра была прервана в первом тайме. Сначала на стадионе «Сконто» частично погас свет. После этого на верхнем ярусе арены разбилось стекло, осколки которого упали рядом со скамейкой запасных. После долгой паузы встреча была прервана. Причиной проблем на стадионе мог стать штормовой ветер.



Главный тренер Олег Кононов отсутствовал на скамейке, поскольку продолжает находиться в Москве по семейным обстоятельствам. Команду выводил Михаилс Коневс.

Олег Кононов временно покинул «Ригу»