Томас Мюллер забил 200-й гол за «Баварию» в официальных матчах
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала гельзенкирхенский «Шальке». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 8:0.
На 69-й минуте гол забил нападающий «Баварии» Томас Мюллер. Это 200-й гол Мюллера в официальных матчах за мюнхенский клуб. Напомним, форвард провёл за «Баварию» 536 встреч.
«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав 82 очка в 34 встречах. «Шальке» (39) занял 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».
В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» встретится с «Хоффенхаймом», «Шальке» — с «Вердером».
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