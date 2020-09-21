Джикия отреагировал на слова Макарова, который сказал, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на слова полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, который выразил уверенность, что его команда сильнее красно-белых, несмотря на поражение (0:2) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что мы сильнее, чем „Спартак“. Мы ещё это докажем», — сказал Макаров.

«Он так сказал? Что скорее „Рубин“ поборется с „Зенитом“, чем „Спартак“? Ну на табло пусть посмотрит», — сказал Джикия в видео, опубликованном в "твиттере" «Матч ТВ».

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.



«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского чемпионата. «Рубин» располагается на восьмом месте.