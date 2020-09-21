Джикия отреагировал на слова Макарова, который сказал, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на слова полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, который выразил уверенность, что его команда сильнее красно-белых, несмотря на поражение (0:2) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я считаю, что мы сильнее, чем „Спартак“. Мы ещё это докажем», — сказал Макаров.
«Он так сказал? Что скорее „Рубин“ поборется с „Зенитом“, чем „Спартак“? Ну на табло пусть посмотрит», — сказал Джикия в видео, опубликованном в "твиттере" «Матч ТВ».
Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.
«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского чемпионата. «Рубин» располагается на восьмом месте.
- 21 сентября 2020
-
14:51
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:33
-
13:24
-
13:16
-
12:50
-
12:49
-
12:35
-
12:19
-
12:17
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:13
-
11:11
-
10:59
-
10:48
-
10:23
-
10:22
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
06:57