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«Аталанту» на правах аренды пополнил колумбийский защитник «Жироны»

«Аталанту» на правах аренды пополнил колумбийский защитник «Жироны»
Футбол / Испания 0

Левый защитник испанской «Жироны» Хоан Мохика продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает официальный сайт итальянского клуба. Подписан договор аренды с правом выкупа.

«Футболист с колумбийским и испанским паспортами. Левый вингер, способный выполнять все роли на левом фланге благодаря своим спортивным навыкам, скорости и техническим характеристикам. Может сыграть как в обороне, так и атаке», — говорится в сообщении пресс-службы «Аталанты».

28-летний Мохика присоединился к «Жироне» в 2017 году на правах аренды из «Райо Вальекано», спустя год подписал полноценный контракт с клубом. Колумбиец также успел поиграть за «Реал Вальядолид», а также колумбийские «Льянерос», «Депортиво Кали» и «Академию».

Накануне «Аталанта» также объявила о трансфере нидерландского форварда Сэма Ламмерса.

«Аталанта» объявила о переходе форварда ПСВ Ламмерса
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