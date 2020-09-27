«Ювентус» хочет арендовать хавбека «Лацио» Корреа на два года

Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа может перейти в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, туринский клуб намерен арендовать хавбека на два года, включив опцию выкупа за € 50 млн. «Лацио» установил сумму отступных в контракте Корреа в размере € 80 млн. Руководство с осторожностью рассматривает вариант аренды, так как Хоакин является ключевым игроком команды.

26-летний аргентинский хавбек — воспитанник «Эстудиантес». Он выступал за аргентинский клуб с 2012 по 2015 год. Затем Корреа провёл один сезон в «Сампдории», потом два года в «Севилье» (2016–2018), после чего присоединился к «Лацио».

В минувшем сезоне Серии А Хоакин провёл 30 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.