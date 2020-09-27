«Ювентус» хочет арендовать хавбека «Лацио» Корреа на два года
Полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа может перейти в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, туринский клуб намерен арендовать хавбека на два года, включив опцию выкупа за € 50 млн. «Лацио» установил сумму отступных в контракте Корреа в размере € 80 млн. Руководство с осторожностью рассматривает вариант аренды, так как Хоакин является ключевым игроком команды.
26-летний аргентинский хавбек — воспитанник «Эстудиантес». Он выступал за аргентинский клуб с 2012 по 2015 год. Затем Корреа провёл один сезон в «Сампдории», потом два года в «Севилье» (2016–2018), после чего присоединился к «Лацио».
В минувшем сезоне Серии А Хоакин провёл 30 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
Защитник «Ювентуса» перешёл в «Дженоа» на правах аренды
- 27 сентября 2020
-
15:06
-
15:03
-
14:57
-
14:47
-
14:40
-
14:38
-
14:26
-
14:25
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
13:51
-
13:46
-
13:30
-
13:11
-
13:09
-
12:59
-
12:52
-
12:49
-
12:42
-
12:23
-
12:13
-
12:02
-
12:02
-
11:54
-
11:35
-
11:19
-
11:19
-
11:05
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:41
-
10:37
-
10:29
Партнерский контент