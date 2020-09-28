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Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций

Объявлен состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В телеграм-канале сборной России опубликован состав на предстоящие матчи Лиги наций. 11 октября национальная команда примет Турцию, а 14 октября встретится на своём поле с Венгрией. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч со Швецией 8 октября.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

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