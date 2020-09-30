Н’Жье прокомментировал информацию о конфликте с Шуниным

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жье отреагировал на появление информации о конфликте с голкипером Антоном Шуниным в перерыве встречи с «Химками» (0:1).
«В перерыве матча с «Химками» мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном: в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы.
Мы одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли тот момент. На очереди – важный матч в воскресенье, нам нужна победа. Думаем только об этом", — сказал Н’Жье в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Сообщалось, что в перерыве матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» (1:0) произошёл конфликт между голкипером бело-голубых Антоном Шуниным и нападающим Клинтоном Н’Жье.
- 30 сентября 2020
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