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Футбол, «Спартак» — «Локомотив» (U-10). Финальный матч
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Тедеско — о матче с «Зенитом»: если мы хотим чего-то добиться, надо побеждать чемпионов

Тедеско — о матче с «Зенитом»: если мы хотим чего-то добиться, надо побеждать чемпионов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Маслов или Кутепов? Может, оба завтра примут участие в игре. Не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы упрощать жизнь сопернику. У нас очень хорошие центральные защитники. Завтра всё узнаете.

Что касается правого защитника, наш клуб прикладывает все усилия, чтобы найти игрока на эту позицию. Я сосредоточен на подготовке к игре.

Встреча с «Зенитом» – проверка на готовность бороться за чемпионство? Каждый матч – это проверка на прочность. Как матч с «Рубином», «Тамбовом». Безусловно, с «Зенитом» нас ждёт непростая игра. Конечно, если мы хотим чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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