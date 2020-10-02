Тедеско — о матче с «Зенитом»: если мы хотим чего-то добиться, надо побеждать чемпионов

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Маслов или Кутепов? Может, оба завтра примут участие в игре. Не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы упрощать жизнь сопернику. У нас очень хорошие центральные защитники. Завтра всё узнаете.



Что касается правого защитника, наш клуб прикладывает все усилия, чтобы найти игрока на эту позицию. Я сосредоточен на подготовке к игре.



Встреча с «Зенитом» – проверка на готовность бороться за чемпионство? Каждый матч – это проверка на прочность. Как матч с «Рубином», «Тамбовом». Безусловно, с «Зенитом» нас ждёт непростая игра. Конечно, если мы хотим чего-то добиться, надо обыгрывать чемпионов», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Спартака» с «Зенитом» пройдёт 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.