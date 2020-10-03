Алекс Крал: это была битва двух команд, которые могут быть чемпионами

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:1).

«Мы не довольны на сто процентов, потому что вся команда думала, что мы можем победить. Это была битва двух команд, которые могут быть чемпионами. Игра была хорошей с двух сторон. Сложно выделить ключевой момент игры, потому что их было много. Максименко выдал отличную игру, спас очень много раз.



Я не помню, когда произошёл промах Джордана, но мы верили, что забьём и сможем выиграть. Игра была открытой до самого конца. Ещё очень много игр впереди, сезон заканчивается ещё не скоро. Мы будем бороться до конца. У «Зенита» начинается Лига чемпионов, у них будет больше матчей, это может нам помочь. Но мы будем смотреть и бороться за команду, за фанатов, чтобы добиться главной цели.



Я не помню момент с дриблингом, посмотрел повтор. Я дал пас на Джордана, он мне вернул. Я не знал, что хочу делать, просто реагировал на действия защитников. Не думал, что делаю что-то правильно или неправильно. Затем я увидел, что у Понсе есть пространство, и отдал ему пас. Это нетипично для меня. Тренер хочет, чтобы я уделял время обороне. Но я счастлив, что выдался момент сыграть выше, я смог выдать голевой пас, и мы забили.



В сборной Чехии я играю чуть выше, на месте восьмёрки. Это разговор о том, где в тебе больше нуждается команда. «Спартаку» я нужен в обороне, а в сборной повыше. Я могу быть полезен на двух позициях. Что касается Зобнина, то он может играть в более наступательной манере. Если что-то случится в плане трансферов, конечно, всё решит тренер, но Зоба вернётся в центр на позицию восьмерки, а я останусь на шестёрке.



Я купил «Ламбу» в Чехии семь месяцев назад, я просто люблю спорткары. Кто-то может сказать, что вот, мол, начал играть и купил «Ламбу», а для кого-то это может быть мотивацией — для других людей или футболистов. Мы тренируемся, отдаём себя полностью на тренировках, и это становится ключом к тому, чего ты хочешь», — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.