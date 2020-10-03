Артём Дзюба — о матче со «Спартаком»: идём дальше, вся борьба ещё впереди

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» поздравил Александра Ерохина с забитым голом и оценил предстоящую чемпионскую гонку.



«Александр Ерохин, с голом тебя! Хорошая игра, хорошее напряжение. Идём дальше вместе, дружно, единым коллективом. Вся борьба еще впереди», — написал Дзюба в своём «инстаграме».



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт.



«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Дзюбы. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».