Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артём Дзюба — о матче со «Спартаком»: идём дальше, вся борьба ещё впереди

Артём Дзюба — о матче со «Спартаком»: идём дальше, вся борьба ещё впереди
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» поздравил Александра Ерохина с забитым голом и оценил предстоящую чемпионскую гонку.

«Александр Ерохин, с голом тебя! Хорошая игра, хорошее напряжение. Идём дальше вместе, дружно, единым коллективом. Вся борьба еще впереди», — написал Дзюба в своём «инстаграме».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин открыл счёт в матче со «Спартаком», забив гол на 65-й минуте встречи. На 86-й минуте встречи Эсекьель Понсе сравнял счёт.

«Спартак» и «Зенит», набрав в 10 турах по 21 очку, лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (19).

Просмотреть фото можно в «инстаграме» Дзюбы. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Боярский: для «Зенита» это поражение. «Спартак» скоро сдохнет и за золото не поборется
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020