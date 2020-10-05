«Ливерпуль» начал переговоры по вратарю «Тоттенхэма» Гассаниге. Клопп разочарован Адрианом

«Ливерпуль» может приобрести нового вратаря до закрытия нынешнего трансферного окна, сообщает The Independent.
По информации издания, красные вступили в переговоры с «Тоттенхэм Хотспур» по их голкиперу Пауло Гассаниге. 28-летний аргентинец в настоящее время занимает третье место в иерархии вратарей «шпор» и в этом сезоне не провёл ни одного матча. В связи с этим мерсисайдцы надеются, что им удастся легко договориться с лондонцами.
Причиной потенциального трансфера Гассаниги стало неудачное выступление голкипера «Ливерпуля» Адриана во вчерашнем матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», завершившемся для красных сокрушительным поражением со счётом 2:7. Главный тренер действующих чемпионов Англии Юрген Клопп был разочарован игрой 33-летнего испанца.
- 5 октября 2020
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