Промес под постом о переходе Зе Луиша в «Локо» опубликовал эмодзи с изображением тошнящего

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», отреагировал на переход экс-партнёра по атаке в московской команде Зе Луиша из «Порту» в «Локомотив».
Под постом в «Инстаграме», в котором сообщалось о трансфере, Квинси опубликовал эмодзи с изображением человека, которого тошнит.
Фото: «Инстаграм»
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых 28-летний голландец выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». В свою очередь 29-летний Зе Луиш пришёл в «Спартак» в 2015 году, а покинул команду прошлым летом. В составе красно-белых оба форварда стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.
Ранее о переходе Зе Луиша и спартаковском прошлом игрока высказался председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
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