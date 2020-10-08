«Спартаку» грозит суд, в сборной России подозрение на коронавирус. Главное к утру

«Уфа» объявила об отставке Евсеева, сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории, у игроков сборной России подозрение на коронавирус и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Уфа» объявила о расторжении контракта с Евсеевым.
2. РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» на 630 тысяч рублей и закрыл трибуну «Открытие Арены».
3. Рублёв проиграл Циципасу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос».
4. «Спартаку» грозит приостановление деятельности до 3 месяцев.
5. Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории.
6. У Джикии и Гильерме подозрение на коронавирус. Они изолированы от партнёров по сборной.
7. Промес под постом о переходе Зе Луиша в «Локо» опубликовал эмодзи с изображением тошнящего.
8. ЦСКА объявил заявку на Лигу Европы.
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