«Лион» представил Де Шильо
Пресс-служба «Лиона» в «Твиттере» выложила видео с презентацией защитника Маттиа Де Шильо.
Итальянский футболист сегодня окончательно присоединился к французской команде. Де Шильо прошёл медобследование, подписал контракт и посетил стадион «Лиона».
«Ювентус» на своём официальном сайте ранее объявил о переходе Маттиа Де Шильо в «Лион» на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Де Шильо перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (шесть — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с туринским клубом действует до лета 2022 года.
«Ювентус» объявил о переходе Де Шильо в «Лион» на правах аренды
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