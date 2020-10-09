«Лион» представил Де Шильо

Пресс-служба «Лиона» в «Твиттере» выложила видео с презентацией защитника Маттиа Де Шильо.

Итальянский футболист сегодня окончательно присоединился к французской команде. Де Шильо прошёл медобследование, подписал контракт и посетил стадион «Лиона».

«Ювентус» на своём официальном сайте ранее объявил о переходе Маттиа Де Шильо в «Лион» на правах аренды. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Де Шильо перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 12 млн. В минувшем сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата Италии (шесть — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с туринским клубом действует до лета 2022 года.