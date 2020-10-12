В «Спартаке» отреагировали на решение суда

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал вердикт суда по административному делу о нарушении регламента по числу болельщиков на трибунах во время матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Московский клуб был оштрафован на 300 тыс. рублей.



«Есть решение суда. Будем более внимательно работать. Обжаловать не будем. Запасного стадиона как такого нет. Чего ожидал? Мы ожидали справедливого решения суда.



Газизов говорил, что было 17 с чем-то тысяч на стадионе? Любой человек может ошибиться. Решение вполне себе справедливое», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, Роспотребнадзор сообщал, что на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовало 20 700 болельщиков. В то же время на официальном сайте Российской Премьер-Лиги говорилось, что на стадион посетили 17 150 болельщиков.

Суд признал «Спартак» виновным в нарушении санитарных правил на матче с «Зенитом»