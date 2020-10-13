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Тикнизян — о выходе молодёжной сборной на Евро: выполнили задачу на ура

Тикнизян — о выходе молодёжной сборной на Евро: выполнили задачу на ура
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник молодёжной сборной России Наяир Тикнизян прокомментировал выход сборной на Евро-2021 благодаря победе в матче с командой Латвии (4:1).

«Я не люблю говорить, доволен ли я собой. Это надо всегда оставлять тренерскому штабу. Надо было сделать результат — результат на табло.

Честно говоря, нет осознания, что России давно не удавалось выйти на молодёжный Евро, что мы вошли в историю. Перед нами стояла задача, и мы её выполнили на ура.

На этом сборе мне запомнилась каждая минута, потому что я представлял национальную команду. Мы обязаны были выходить из этой группы, и мы вышли. Сегодня я радуюсь, а с завтрашнего дня все мои мысли уже будут об игре с «Динамо», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

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