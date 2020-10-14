Зе Луиш: не буду праздновать гол в ворота «Спартака». Очень уважаю клуб и фанатов
Новичок «Локомотива» нападающий Зе Луиш прокомментировал реакцию бывшего одноклубника Квинси Промеса на его трансфер, а также рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Спартака», за который ранее выступал с голландцем.
«Комментарий Промеса? Мне он прислал другое сообщение (смеётся). Он написал, что рад за меня. Это жизнь, мы делаем свою работу. Наша задача — показывать максимум в своих командах. В прошлом я отдавал всего себя «Спартаку», теперь я в «Локомотиве».
Я не буду праздновать, если забью «Спартаку». Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, я постараюсь забить «Спартаку», как и любой другой команде. Но нет, никаких празднований», — цитирует Зе Луиша «Спорт-экспресс».
Зе Луиш: пришёл в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова
- 14 октября 2020
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