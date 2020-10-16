Лионель Месси: сегодня я меньше зациклен на голах и больше работаю на команду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал стал меньше зацикливаться на голах.
«Сегодня я меньше зациклен на голах, я стараюсь вносить как можно больший вклад в работу команды», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на журнал La Garganta Poderosa.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Лионель Месси провёл 3 встречи за «Барселону» в чемпионате Испании, отметившись одним забитым мячом.
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