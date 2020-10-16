Тедеско: удивлён, что Игнатов не хочет уходить из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о ситуации с полузащитником Михаилом Игнатовым.



«Моя работа – не только готовить и выступать с первой командой, но также и определять качество и будущее молодых футболистов. Михаил – качественный игрок, но на его позицию есть Кокорин, Умяров, Крал, Бакаев, Урунов. Согласитесь, при такой конкуренции молодому футболисту непросто заиграть в «Спартаке». Я удивлён, что Михаил не хочет переходить в другой клуб. Играть в клубе РПЛ лучше, чем в ФНЛ. Игровая практика нужна, чтобы лучше раскрыть талант и потенциал», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В сентябре сообщалось, что 20-летний Игнатов отправится в аренду в «Химки», однако переход так и не был подтверждён официально.

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