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«Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм» поделили очки, Митрович не реализовал пенальти

«Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм» поделили очки, Митрович не реализовал пенальти
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Фулхэм». Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 57-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Шеффилд Юнайтед», однако нападающий «Фулхэма» Александр Митрович не сумел его реализовать. Через 20 минут форвард Адемола Лукман вывел гостей вперёд в счёте. На 85-й минуте нападающий «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп успешно реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт.

«Шеффилд Юнайтед» набрал в 5 матчах 1 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является набравший в 5 матчах 13 очков «Эвертон».

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Лукман – 77'   1:1 Шарп – 85' (пен)
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