«Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм» поделили очки, Митрович не реализовал пенальти
В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Фулхэм». Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 57-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Шеффилд Юнайтед», однако нападающий «Фулхэма» Александр Митрович не сумел его реализовать. Через 20 минут форвард Адемола Лукман вывел гостей вперёд в счёте. На 85-й минуте нападающий «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп успешно реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт.
«Шеффилд Юнайтед» набрал в 5 матчах 1 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (1) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является набравший в 5 матчах 13 очков «Эвертон».
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