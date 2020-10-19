Арбитр Федотов: Вилков подарил победу «Краснодару». Его должны убрать в ФНЛ

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитра Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

«На 42-й минуте Вилков не назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» – рука у защитника гостей была в неестественном положении. VAR вмешался, но Вилков нарушил протокол VAR. Скорее всего, просмотр VAR начал сразу после эпизода. Арбитр ничего не видел, после нарушения добежал до центра поля, дал жёлтую Мусаеву и, наверное, так устал, что забыл — матч продолжать нельзя. После чего свистнул на продолжение игры, но в тот момент, думаю, AVAR сказал ему: «Ты зачем игру продолжил?» Вилков в итоге не придумал ничего лучше, чем сказать, что штрафной был разыгран неправильно. По протоколу, пользоваться повтором он не мог, следовало продолжить игру, но по факту нарушение правил в штрафной «Рубина» было.



Но это не единственная ошибка Вилкова. На 53-й минуте перед голом «Краснодара» было нарушение правил. VAR это заметил, а Вилков — нет. После просмотра эпизода Вилков решил не отменять взятие ворот, хотя, считаю, фол был. Все судят такие моменты как надо – посмотрите отменённый гол в матче ЦСКА и «Динамо». Чтобы не зафиксировать здесь фол, надо быть либо дураком, либо Вилковым.

А теперь подведём итог. Вилков не должен был назначать 11-метровый в ворота «Рубина» при счёте 0:0, потом он неправильно засчитал второй гол «Краснодара». После этого хозяева и гости забили ещё по мячу. Вилков просто подарил «Краснодару» победу — без первого пенальти и ошибочного второго мяча счёт был бы 1:1.



Конечно, в РФС не хотят переигровки, это муторно. Но кого-то надо наказать. Если Вилкову говорили не начинать игру, то это его проблемы. По логике, его должны минимум до конца сезона убрать в ФНЛ – это ошибка незнания правил. В своё время меня убирали в ФНЛ, когда не тому игроку показал вторую жёлтую карточку. Интересно, что будет с Вилковым, отмазать его никак не могут", — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.